Ему было 70 лет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Народный артист Украины Виталий Белоножко, начавший свою карьеру с исполнения известных советскому кинозрителю произведений Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы", умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Бурынский городской совет Сумской области.

"Сегодня ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец Виталий Васильевич Белоножко", - говорится в сообщении горсовета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Белоножко с 1981 года работал солистом Гостелерадио Украины. Принимал участие в Днях культуры Украины в 25 странах мира, в частности, в Великобритании, Венгрии, Германии, Канаде, Китае, Польше, США, Сомали, Франции, Чехословакии, Японии и всех республиках бывшего СССР. В 1999 году вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко, стал основателем регулярного международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" - одного из самых популярных в стране.

С начала 2000-х годов артист выступал в концертных программах на радио и телевидении, а также преподавал на кафедре эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств. Несмотря на то, что Белоножко получил известность в том числе благодаря выступлениям в России, он в последнее время критиковал действия РФ на Украине.