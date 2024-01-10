В Москве V Зимний фестиваль искусств открывается спектаклем "Не покидай свою планету"

Гала-концерт закрытия фестиваля пройдет 10 февраля в концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пятый Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета откроется в среду в Москве на сцене МХТ им. А. П. Чехова спектаклем "Не покидай свою планету". Смотр продлится по 10 февраля и завершится в концертном зале "Зарядье" гала-концертом. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

Фестиваль охватит 18 концертных вечеров на 6 концертных, театральных и музейных площадках города. "В этом году мы отмечаем первый юбилей, пять лет фестивалю. И очень приятно, что мы всегда видим, как этот фестиваль нужен публике, нужен нам, нужен городу", - передает пресс-служба РКА слова Юрия Башмета.

Центральным событием концертной программы станет день рождения Башмета, которому 24 января исполнится 71 год. Программу вечера и особенности оформления площадки организаторы держат в секрете. "Мы приоткроем крошечную завесу: в этом году участие в концерте примет самый молодой и поистине уникальный коллектив маэстро Башмета - Всероссийский юношеский симфонический оркестр", - говорится в сообщении в РКА.

Согласно программе, в день открытия фестиваля на сцене МХТ им. А. П. Чехова покажут спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" с участием Башмета и актера, художественного руководителя театра Константина Хабенского. Еще один показ этого спектакля состоится на следующий день, 11 января. "Уже пять лет фестиваль неизменно начинается с этого спектакля, ставшего аншлаговым не только в Москве, но и в России. Когда-то похожая традиция появилась у "старшего брата" московского фестиваля - Фестиваля искусств маэстро Башмета в Сочи, где в 2016 году состоялась премьера этого спектакля", - напомнили в пресс-службе РКА.

На этой же театральной площадке 12 января представят литературно-музыкальный вечер "Истории любви", премьера которого состоялась в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств в Москве. Актеры прочтут рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. "Каждый рассказ - история любви. <...> У каждой истории - своя музыка, специально написанная композитором Кузьмой Бодровым, которая прозвучит в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы". За дирижерским пультом маэстро Юрий Башмет", - уточняется в сообщении.

Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" по роману Николая Лескова в постановке актрисы театра и кино, режиссера Полины Агуреевой станет премьерой фестиваля. Он состоится 5 февраля на сцене Театра имени Гоголя. В нем будут участвовать камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета, актеры театра Полина Агуреева, Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко и другие. 31 января публика получит возможность увидеть еще один спектакль в постановке Агуреевой, премьера которого состоялась во время прошлого Зимнего фестиваля искусств: "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". Кроме того, в этом году впервые фестивальные события развернутся в главном здании Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, где 13 января будет показан специальный проект фестиваля и музея.

Концертная часть

Помимо концерта в день рождения Башмета, публике представят концерт музыки композитора Александра Зацепина, который пройдет на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского 16 января. В нем примет участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. На концерте прозвучат мелодии композитора из фильмов "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Земля Санникова" и другие. В числе исполнителей - Эльмира Караханова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Давид Посулихин (тенор), Николай Землянский (баритон), Виктория Шевцова (сопрано).

На сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского 1 февраля состоится концерт из музыки спектаклей МХТ им. А. П. Чехова, посвященный 125-летию театра. В программе - сочинения русских и советских композиторов, используемые в спектаклях этого театра. В концерте примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета и актеры театра Константин Хабенский, Евгения Добровольская, Авангард Леонтьев, Юрий Чурсин, Александр Усов, Ольга Литвинова, Анастасия Скорик.

Там же 5 и 8 февраля состоятся два концерта с участием иностранных артистов. Так, 5 февраля публику ожидает вечер фламенко в исполнении испанского певца Дукенде, а 8 февраля - традиционный вечер джаза, который в этом году будет представлен Кубинским квинтетом саксофонов.

Гала-концерт закрытия фестиваля пройдет 10 февраля в концертном зале "Зарядье". В этот вечер на одной сцене встретятся Башмет, Ильдар Абдразаков (бас), Елене Гвритишвили (сопрано), Даниил Коган (скрипка), Марк Ким (тенор), Демьян Онуфрак (бас), камерный ансамбль "Солисты Москвы" и вокальный ансамбль "Интрада". В программе концерта - музыка Россини, Тартини и Шуберта. ТАСС является официальным информационным партнером фестиваля.