В Софии впервые представили бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Постановка идет на болгарском языке с английскими субтитрами

СОФИЯ, 10 января. /ТАСС/. Бродвейский мюзикл "Звуки музыки" стал первой премьерой нового года на сцене Софийского театра оперы и балета. Как сообщает корреспондент ТАСС, в зале был аншлаг, а зрители стоя приветствовали болгарских артистов, оркестр под управлением воспитанника российской музыкальной школы Игоря Богданова и американскую постановочную группу во главе с режиссером Уестом Хайлером.

"Был счастлив работать с командой Софийской оперы над постановкой "Звуки музыки". В свое время этот фильм был один из самых любимых для моей мамы, но в Софии я представляю не фильм, а полноценный бродвейский мюзикл, который никто из болгарских граждан раньше не видел никогда. Моей идеей было реалистично и искренне рассказать музыкальную драму, тем более что в ее основе лежит автобиографичная истории Марии и семьи фон Траппа. Очень доволен работой с Веселой Делчевой, эмоционально представившей Марию, работой с главными героями мюзикла - детьми и всеми артистами, занятыми в спектакле", - рассказал Хайлер, представляя свой мюзикл.

"Звуки музыки" - мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, был написан по мотивам автобиографии Марии фон Трапп. Премьера бродвейской постановки состоялась в ноябре 1959 года, а сам спектакль выдержал 1 443 представления и получил множество наград. Одноименный фильм, вышедший на экраны в 1965 году, завоевал пять "Оскаров". Мюзикл был представлен в разных странах мира, в том числе в России.

В январе в Софии пройдет шесть спектаклей "Звуки музыки", а сама постановка станет одним из ярких культурных событий в Болгарии. Мюзикл идет на болгарском языке с английскими субтитрами.