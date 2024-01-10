Умер заслуженный деятель искусств России Игорь Болгарин

Ему было 94 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ, киносценарист и режиссер Игорь Болгарин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Болгарин - автор сценариев к фильмам "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Адъютант его превосходительства", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно". Он также писал художественные книги. Ему принадлежит серия книг "Адъютант его превосходительства". Также Болгарин выпустил сборник "Обратной дороги нет" и книгу "Последнее плавание капитана Эриксона", вошедшую в серию "Военные приключения (Вече)".

За сценарий фильма "Дума о Ковпаке" Болгарин награжден золотой медалью имени А. Довженко,

На сайте Союза кинематографистов РФ отмечается, что за заслуги в области искусства Болгарину присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Он также нагажден золотой медалью имени А. Довженко за сценарий фильма "Дума о Ковпаке", орденом "Знак Почета", орденом Дружбы - за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность.

Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России выражают искренние соболезнования родным и близким Болгарина.

"О времени и месте прощания будет сообщено позже", - уточняется в сообщении на сайте.

О сценаристе

Игорь Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. С 1952 по 1953 году являлся штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда". В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Е. Габриловича и И. Вайсфельда) и сразу начал работать на киностудии "Центрнаучфильм". Писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году Болгарину было присвоено ученое звание доцента.

С 2002 года деятель являлся членом национальной академии кинематографических искусств и наук России. Он также лауреат Ломоносовской премии, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также Заслуженный деятель Украинской ССР.