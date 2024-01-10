В Красноярском крае пройдет цикл передвижных выставок о жизни Астафьева

Выставка "Окопная правда Астафьева" включит в себя собрание цитат писателя о войне, а также уникальные предметы

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Цикл передвижных выставок о жизни и творчестве писателя Виктора Астафьева, чье столетие отмечается весной, будет показан в городах Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом Литературного музея имени Астафьева Александр Черепанов.

"Цикл передвижных выставок будет организован к юбилею Виктора Петровича Астафьева в разных городах Красноярского края. Сейчас у нас есть две выставки, которые в 2024 году смогут увидеть жители края - это "Окопная правда Астафьева" и "Я расскажу о себе сам". Первая выставка посвящена военной теме, которую в своих произведениях поднимал писатель. Вторая рассказывает о его жизни, родной деревне Овсянка, родителях, бабушки", - сообщил Черепанов.

По словам Черепанова, выставка "Окопная правда Астафьева" включает в себя собрание цитат писателя о войне, а также уникальные предметы, принадлежащие Астафьеву. "Например, на выставке есть удостоверение члена Союза писателей Астафьева, рукопись первой части книги "Прокляты и убиты", фотографии и книги, в которых были опубликованы его первые рассказы. Это книга "До будущей весны", изданная в 1953 году и альманах "Прикамье", - пояснил Черепанов.

Юбилейные мероприятия

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924 - 2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".