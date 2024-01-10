В Лос-Анджелесе прошла 14-я церемония вручения почетного "Оскара"

Награду получили режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон получили премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный "Оскар"), церемония прошла во вторник. Об этом сообщил портал Deadline.

Трансляция мероприятия не велась.

Почетный "Оскар" присуждается за "выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией". 14-я церемония вручения почетного "Оскара" была перенесена с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. человек, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.