Путин назвал любимыми музеями Эрмитаж и Русский музей

Президент отметил, что советские школы давали возможность детям массово ознакомиться с произведениями искусства

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге являются его любимыми музеями, и отметил, что советские школы давали возможность детям массово ознакомиться с произведениями искусства.

"Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах, - сказал он на встрече с жителями Анадыря в ответ на просьбу назвать любимые музеи. - Преимущества советской школы заключались в том, что они все-таки давали детям возможность в массовом порядке ознакомиться с произведениями искусств в наших собраниях".

Президент также напомнил, что недавно вместе с лидерами СНГ посетил Царское село, Петергоф и музеи Павловска.