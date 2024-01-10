На детский кинофестиваль в Красноярском крае поступило более 2,5 тыс. заявок из 115 стран

В программу войдут полнометражные и короткометражные игровые, а также анимационные и документальные фильмы

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Представители 115 стран подали более 2,5 тыс. заявок для участия в III Международном фестивале фильмов для детей и юношества "Герой", который пройдет в мае 2024 года в Красноярском крае, сообщает организатор мероприятия "Енисей кино".

"Окончен прием заявок на III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества "Герой", который пройдет с 20 по 24 мая 2024 года в пяти населенных пунктах Красноярского края: в Красноярске, Норильске, Зеленогорске, Назарово и Балахте. В адрес дирекции кинофестиваля поступило более 2,5 тыс. заявок на участие, это в полтора раза больше, чем на прошлый фестиваль, который проходил в 2022 году. В 2024 году количество стран-участниц насчитывается более 115, включая Россию", - сообщили в "Енисей кино".

По данным организаторов, среди заявителей на участие в фестивале есть кинематографисты из Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Греции, Казахстана, Китая, Японии и других стран.

"Конкурсная и внеконкурсная программа фестиваля будет представлена профессиональными работами отечественных и зарубежных кинематографистов, это полнометражные и короткометражные игровые, анимационные, документальные фильмы. В дни проведения кинофестиваля запланированы мастер-классы, творческие встречи, лекции для детей и подростков с присутствием российских и зарубежных гостей и спикеров", - пояснили в оргкомитете.

Площадками фестиваля станут учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки Красноярского края.

О фестивале

Кинофестиваль "Герой" проходит в Красноярском крае в третий раз. Статус международного фестивалю был присвоен в 2020 году. При кинофестивале действует киношкола, ученики которой станут активными участниками дискуссионного штаба подростков после показов конкурсных фильмов и обсуждений. Учредитель фестиваля - министерство культуры Красноярского края.