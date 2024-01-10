Умер актер из "Людей Икс" Адан Канто

Ему было 42 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Мексиканский актер Адан Канто, известный по фильму "Люди Икс: дни минувшего будущего" (X-Men: Days of Future Past, 2014), умер на 43-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.

По его информации, Канто ушел из жизни 8 января после продолжительной борьбы с раком аппендикса. Последней работой Канто стал телесериал "Уборщица" (The Cleaning Lady, 2022 - по наст. время), в котором он исполнил главную роль. У актера остались супруга и двое детей.

Канто родился в 1981 году в Мексике. Будущий актер рано начал заниматься музыкой и написал песни для нескольких мексиканских телешоу и фильмов. В кино он дебютировал в 2009 году в сериале "Состояние благодати" (Estado de gracia). За свою жизнь актер появился в двух десятках картин и сериалов, к числу наиболее известных из них относятся "Миксология" (Mixology, 2013-2014), "Последователи" (The Following, 2013-2015), "Нарко" (Narcos, 2015-2017) и "Последний кандидат" (Designated Survivor, 2016-2019).