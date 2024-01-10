Умерла народная артистка СССР Тамара Милашкина

Ей было 89 лет

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывшая солистка Большого театра, оперная певица, народная артистка СССР Тамара Милашкина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Катерина Новикова.

"В Большой театр позвонили друзья Тамары Милашкиной и сообщили, что сегодня в 06:00 Тамара Андреевна умерла на 90-м году жизни", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, артистка будет похоронена в Вене на русском кладбище.

Тамара Милашкина - народная артистка СССР. Она родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Стажировалась в Большом театре, еще будучи студенткой. С 1958 года являлась солисткой ГАБТ. Среди постановок с ее участием - "Мазепа", "Пиковая дама", "Каменный гость", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Тоска" и другие оперы. В ГАБТ артистка выступала до 1990 года. После чего уехала в Австрию, где жила вместе с мужем - певцом Владимиром Атлантовым.