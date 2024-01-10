РЭМ откроет в Бердянске первый в России детский этнографический центр

На основе этого опыта будут формироваться модельные стандарты по дальнейшему запуску таких площадок в культурных организациях в разных регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) откроет в этом году в Бердянске (Запорожская область) первый в стране детский центр этнографического просвещения, сообщила ТАСС директор РЭМ Юлия Купина. На основе этого опыта будут формироваться модельные стандарты по дальнейшему запуску таких площадок в культурных организациях в разных регионах России.

"Наша программа включает создание детского этнографического центра, и мы будем это делать в сотрудничестве с крупнейшими этнографическими музеями страны. Планируем уже в первом квартале открыть такой центр в Бердянске. Для нас это очень знаковое событие: это не просто центр в одном музее, мы сейчас работаем над созданием центров этнографического просвещения, которые могут базироваться и в районных библиотеках, и в домах культуры, и для нас это первый такой опыт", - сказала Купина.

Деятельность таких центров будет направлена на то, чтобы "представить страну стране", отметила директор РЭМ. "Этнографическое просвещение нацелено на то, чтобы узнать свою культуру и культуры других народов, дать элементарное этнографическое знание, что такое традиция, обычай, как понимали дом, семью в разных культурах", - пояснила Купина.

Первая выставка, которую музей привезет в Бердянск, будет посвящена этнографическим образам Новороссии. Она создана на основе материалов РЭМ. Для детей будут проводить в том числе творческие занятия и мастер-классы. "Для них очень важно познание через руки, через ощущения. Мы привезем очень много кукол, одетых в национальные костюмы, - они сделаны известными, заслуженными мастерами по мотивам коллекции Российского этнографического музея", - рассказала Купина.

"Мы будем смотреть, как этот центр развивается, какие потребности возникают в ходе его функционирования, и будем создавать модельные стандарты, по которым такие площадки могут запускаться на базе различных культурных организаций по всей стране", - добавила директор музея. В ближайших планах - запуск подобного центра в Южно-Сахалинске, где РЭМ активно сотрудничает с городской детской библиотекой.

Еще одним направлением сотрудничества с новыми регионами РФ Купина назвала создание под эгидой РЭМ центра компетенций для музейщиков, куда можно будет в режиме "одного окна" обратиться с любым вопросом по функционированию государственного музея. "Многие музеи страны высказали готовность развивать такую поддержку", - подчеркнула директор. Также РЭМ как ведущий методический центр по этнографическому музееведению занимается профессиональным образованием сотрудников музеев новых регионов. "Они будут приезжать и на наши курсы", - рассказала Купина.

"На сегодняшний день это абсолютное партнерство. Люди находятся в такой сложной ситуации, что у нас тоже есть чему у них поучиться. Поэтому нельзя сказать, что мы просто учим - мы тоже учимся, и это очень взаимовыгодно", - отметила директор.