В Петербурге откроется музыкальный фестиваль "Приношение Елене Образцовой"

Мероприятие посвятили 85-летию со дня рождения певицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. VI Международный музыкальный фестиваль "Приношение Елене Образцовой" открывается в родном городе певицы. Праздник посвящен 85-летию со дня ее рождения и продлится до осени, - рассказали организаторы на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Фестиваль посвящен юбилею Елены Васильевны - 7 июля ей исполнилось бы 85 лет. Мы будем отмечать эту дату очень значительно и широко. В программе фестиваля - более двенадцати мероприятий", - сообщила на пресс-конференции исполнительный директор культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова. Она поблагодарила за поддержку проекта комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Первый фестивальный концерт - "Душе твоей, Елена" пройдет вечером в Ротонде Мариинского дворца. В программе - арии из опер "Паяцы" Руджеро Леонкавалло и "Евгений Онегин" Петра Чайковского в исполнении солистов Михайловского театра Александры Сенниковой и Семена Антакова.

По случаю знаменательной даты организаторы решили на год раньше провести XV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Он пройдет 21-27 июля. Ему будет предшествовать 8-13 июля еще один смотр юных талантов - X Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой.

На март намечен концерт "Музыкальные династии Санкт-Петербурга", посвященный Году семьи. Исполнителями выступят семейные музыкальные ансамбли. Еще одно мартовское событие - VI Открытый всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на приз культурного центра Елены Образцовой.

По-особому празднично организаторы планируют провести гала-концерт "Планета Образцова", который состоится в день рождения певицы - 7 июля - в государственной академической капелле. В День народного единства - 4 ноября - во Дворце Белосельских-Белозерских пройдет гала-концерт "Музыкальная юность России", среди участников которого будут призеры вокальных конкурсов Елены Образцовой.