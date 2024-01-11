В России разработали учебники по телеутскому языку

В работе над учебником принимала участие авторская группа носителей языка в составе Жанны, Александра и Татьяны Тодышевых

ЯКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Эксперты разработали в России линейку учебников, их электронные формы и методические рекомендации к учебникам по телеутскому языку для учащихся 1-4 классов. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности директора якутского филиала Федерального института родных языков народов РФ Наталья Ситникова.

"Разработали учебники по телеутскому языку для учащихся 1-4 классов, электронные формы учебников и методические рекомендации к ним. Также записали аудиоматериалы к учебникам. Сотрудники Якутского филиала оказали научно-методическую помощь в этой работе", - рассказала Ситникова.

Телеутский язык относится к южноалтайской подгруппе центрально-восточной группы тюркской семьи языков (в рамках алтайской макросемьи). Число носителей - около 1 тыс. человек. Ареал распространения - Кемеровская область, Алтай, Алтайский край. Входит в алтайскую семью языков. Это первый письменный тюркский язык Саяно-Алтая. Телеутский язык филологи склонны считать самостоятельным тюркским идиомом Сибири. В телеутском языке выделяется два говора - бачатский, распространенный среди телеутов бачатской группы, и томский - говор томских телеутов Кемеровской области.

В работе над учебником принимала участие авторская группа носителей языка в составе Жанны, Александра и Татьяны Тодышевых. Как отметил член Кемеровской областной общественной организации "Ассоциация телеутского народа "Эне-Байат", магистр алтаистики и востоковедения Александр Тодышев, цель учебника - реанимировать уходящий язык. "Приходится констатировать, что язык забывается, идет ассимиляция телеутов с другими народами. И мы надеемся, что создание учебника позволит наладить обучение родному языку в школах", - считает Тодышев.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России. Один из участников встречи выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендуемых министерством просвещения к обучению, учебников по родным языкам народов Севера, а также попросил оказать методическую и научную помощь Федеральному институту родных языков народов РФ, чтобы он мог содействовать сохранению языков народов России.