ПФКИ начинает прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года

Принимать заявки будут до 20 февраля

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2024 года по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщила пресс-служба фонда.

"Принимать заявки будем до 20 февраля. Уверен, что интерес к отбору проявят и новые участники конкурса, и те, кто доработает ранее поданные заявки и вновь направит их на оценку экспертам. У всех, кто не победил ранее, есть все инструменты - подкасты, документы, видеоуроки - для того, чтобы предметно проанализировать заявку", - привели в пресс-службе слова генерального директора фонда Романа Карманова.

Он отметил, что для регионов участие творческих команд в конкурсах - шанс привлечь федеральные средства для реализации действительно интересных проектов. Заявки могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Среди тематических направлений конкурса - "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе", сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Для подготовки заявки в ПФКИ рекомендуют изучить специально подготовленные материалы, прослушать цикл видеолекций. 11 января в 11:00 по московскому времени на ресурсах фонда пройдет эфир специального выпуска передачи "Культурная волна", где будут разъяснены особенности заполнения заявок.

Кинорежиссер Алексей Учитель отмечает, что российское авторское кино нуждается в поддержке в производстве. "И такую возможность дает участие в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив. Я знаю команды проектов, которые, сформировав грамотную заявку, смогли закрыть часть затрат. Учитывая, что создание кино - процесс дорогостоящий, даже неполная компенсация за счет гранта помогает решить насущные вопросы", - привели его слова в пресс-службе. Режиссер добавил, что при поддержке фонда проводятся кинофестивали, которые помогают открыть новые имена в сфере и насладиться дебютными показами качественных картин.

Как сообщили в пресс-службе, на сайте ПФКИ к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 137 тыс. творческих команд. По результатам 11 завершенных конкурсов фонд поддержал более 7 200 проектов на общую сумму более 25,4 млрд рублей.