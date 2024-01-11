СТС снимает продолжение сериала "Молодежка"

В проекте снимаются Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision начали съемки спортивной драмы "Молодежка. Студенты". Она станет продолжением сериала, премьера которого состоялась на СТС в 2013 году, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Не заметить тренда на возвращение популярных сериалов сложно. С успехом вернулись "Папины дочки", анонсировано продолжение другого хита канала СТС - "Не родись красивой". Но "Молодежка" - особый случай. О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами. И теперь, спустя 10 лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк", - привели в пресс-службе слова продюсера сериала Федора Бондарчука.

В проекте снимаются Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие.

По сюжету команде студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха" грозит расформирование. Однако в вуз приходит Казанцев (Владимир Зайцев), который назначает тренером команды бывшего игрока "Медведей" - Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести "Акул" на новый уровень, Кисляку придется найти общий язык с новым поколением спортсменов.

Над сценарием больше года работали авторы "Молодежки" Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, режиссером вновь стал Андрей Головков. "Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям. Конечно, мы следим за тенденциями, обновление будет. Прежде всего это коснется сценария. И если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь персонажи объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей", - процитировали слова режиссера в пресс-службе.

"Молодежка" - российский телесериал о молодежной хоккейной команде "Медведи", шесть сезонов сериала вышли на СТС в период с октября 2013 по февраль 2019 года.