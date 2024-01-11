Театр сатиры представит 20 января премьеру спектакля "Пигмалион"

Как отметили в театре, классическая постановка пьесы Бернарда Шоу будет представлена в современном прочтении

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьера спектакля Виктора Крамера "Пигмалион" с участием Ангелины Стречиной, Сергея Чонишвили и Алены Яковлевой состоится 20 января в Московском академическом театре сатиры, сообщила пресс-служба театра.

"В разное время люди открывают в классических произведениях новые смысловые пласты. Для меня история Шоу - в первую очередь история любви. Само название пьесы отсылает нас к известной легенде о скульпторе Пигмалионе, который создал Галатею и влюбился в свое изваяние. Наш спектакль про сложные отношения. Мучительные, иногда смешные, а иногда - парадоксальные - битва двух сильных личностей, и битва, несмотря на свою трагичность, прекрасна. Но это не драма - текст Шоу наполнен юмором", - привели в пресс-службе слова режиссера Виктора Крамера.

Как отметили в театре, классическая постановка пьесы Бернарда Шоу будет представлена в современном прочтении, режиссер создал на сцене футуристическую лабораторию звука и "разнообразил архаичную лексику главной героини узнаваемым сленгом". Герой этой истории - профессор Хиггинс - является специалистом в области звуков и изучает речь, собирает коллекцию сложных приборов и механизмов, картотеки звуков и голосов. "Он сканирует и диагностирует Элизу Дулиттл, чтобы на основе собранного материала создать совершенно нового человека, новую Еву. Только Элиза так и не стала экспонатом инфернальной коллекции", - анонсируют в пресс-службе.

Роль Генри Хиггинса режиссер доверил заслуженному артисту России Сергею Чонишвили. Также в спектакле заняты Сергей Климов, Ангелина Стречина, народная артистка РФ Алена Яковлева, заслуженная артистка России Ольга Кузина, заслуженный артист России Сергей Серов и другие актеры.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров назвал постановку "абсолютно сатировским спектаклем". "В нем есть серьезное драматическое начало, но при этом - масса комических ситуаций. Спектакль получился не психологическим, не бытовым, это настоящий острый театр, в котором существуют узнаваемые психотипы", - привели его слова в театре.

Вместе с Крамером над спектаклем работали художник по костюмам Мария Боровская, художник по свету Иван Виноградов. Премьерный показ также пройдет 21 января.