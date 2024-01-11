Влюбленный инженер, трактирщик и барон: семь ярких ролей Юрия Соломина

Юрий Соломин рос в музыкальной семье и еще в детстве решил, что свяжет свою жизнь с творчеством. Будучи подростком он посмотрел документальный фильм "Малый театр и его мастера" и так впечатлился, что сразу понял, куда ему нужно поступать — в Театральное училище им. Щепкина. После выпуска оттуда Соломин присоединился к труппе Малого театра: начав с эпизодических ролей, он стал одной из легенд советской сцены, а с 1988 года возглавил свой любимый театр как художественный руководитель. За годы карьеры народный артист поставил несколько спектаклей, работал режиссером на телевидении и в кино, сыграл десятки ролей в театральных постановках и в фильмах. Вспоминаем наиболее заметные работы Соломина на экране.

"Бессонная ночь" (1960)

Юрий Соломин дебютировал в кино в возрасте 25 лет. Причем если театре в то время ему давали пока еще небольшие роли, то режиссер Исидор Анненский доверил ему главную. В драме "Бессонная ночь" Соломин сыграл молодого инженера Павла Каурова, который не боится трудностей и после окончания института уезжает из Ленинграда в Сибирск, работать на строительстве порта. Герой получает серьезное поручение, но однажды по его вине случается авария. У фильма нелинейная структура — по сути он начинается с конца: в одну бессонную ночь инженер вспоминает события последних месяцев и то, как приезд его невесты Нины в Сибирск обернулся свадьбой, где женихом стал другой мужчина.

"Адъютант его превосходительства" (1969)

Главная роль в пятисерийном фильме о Гражданской войне, режиссером которого выступил Евгений Ташков, принесла Юрию Соломину всесоюзную популярность. Он сыграл красного разведчика Павла Кольцова, который в 1919 году отправляется на спецзадание, попадает вместе с белыми офицерами в плен, но помогает им спастись, завоевывает уважение и становится адъютантом генерала Добровольческой армии. Кольцов живет под выдуманной легендой, проводит секретные операции и не поддается на провокации. Параллельно он пытается завоевать сердце Татьяны, дочери одного из глав контрразведки, и берет под опеку Юру, сына погибшего белогвардейского полковника. В основе сценария — одноименный роман Игоря Болгарина, а также мемуары советского разведчика капитана Павла Макарова.

"Дерсу Узала" (1975)

Советско-японский фильм, режиссером которого выступил классик кинематографа Акира Куросава, получил главный приз ММКФ и был признан лучшей иностранной картиной на премии "Оскар" в 1976 году. В нем Юрий Соломин сыграл ученого, писателя и путешественника Владимира Арсеньева, чьи произведения легли в основу сценария. По сюжету Арсеньев исследует Дальний Восток и знакомится с таежным охотником Дерсу Узала — мудрым, отважным и добрым человеком. Постепенно между героями зарождается дружба. В картине показано их путешествие по Уссурийскому краю, полное опасных приключений и проверок на прочность. Юрий Соломин, комментируя эту работу, говорил, что "Куросава сделал лучший фильм о человеке и природе".

Кстати, "Дерсу Узала" — не единственный международный проект в портфолио актера. Так, например, в 1969-м Соломин снялся в советско-итальянском фильме "Красная палатка", ставшем последним для режиссера Михаила Калатозова. А в 1976-м он сыграл в мелодраме "Мелодии белой ночи" русского композитора, который влюбляется в японскую пианистку. Режиссерами картины выступили Сергей Соловьев и Киёси Нисимура.

"Хождение по мукам" (1977)

В фильмографии Юрия Соломина много военно-исторических фильмов, среди них — "Блокада" Михаила Ершова, "Даурия" Виктора Трегубовича, "Море в огне" Леона Саакова. Одну из лучших своих ролей актер сыграл в советском многосерийном проекте "Хождение по мукам" Василия Ордынского, экранизации одноименной трилогии Алексея Толстого. Соломин появился в образе Ивана Телегина, интеллигентного инженера, который, как и все вокруг, пытается выжить в революционном вихре, сохранить свою любовь, а после становится командиром Красной армии. В фильме также снимаются Ирина Алферова, Михаил Ножкин, Михаил Козаков, Светлана Пенкина и Инна Гулая.

"Обыкновенное чудо" (1978)

В любимом многими музыкальном фильме по мотивам сказки Евгения Шварца Юрий Соломин сыграл второстепенную, но запоминающуюся роль трактирщика Эмиля. Примечательно, что изначально ее планировали отдать Александру Збруеву, но в итоге Марк Захаров утвердил Соломина. Его Эмиль, всю жизнь проживший с разбитым сердцем и назвавший свой трактир в честь потерянной первой любви, получился романтичным, добрым и, наверное, самым располагающим к себе в картине персонажем. Именно этот герой, вспоминая свое прошлое, решает помочь Принцессе и Медведю помириться.

"Летучая мышь" (1978)

Музыкальный телефильм Яна Фрида был создан по мотивам знаменитой оперетты Иоганна Штрауса. Это один из тех редких проектов, где Юрий Соломин сыграл вместе со своим братом, Виталием Соломиным. За обоих артистов, как и за других исполнителей главных ролей, пели профессиональные певцы, но многим зрителям картина полюбилась именно благодаря блестящей актерской игре. Она является движущей силой этого произведения: по сюжету герои притворяются не теми, кем они являются. Юрий Соломин появился в роли ветреного банкира, барона Генриха Айзенштайна, который находится на грани провала и вот-вот угодит в тюрьму, но продолжает прожигать жизнь и в тайне от жены едет на бал. Его жена Розалинда (Людмила Максакова) решает проучить и разыграть мужа, поэтому в карнавальном наряде летучей мыши тоже отправляется на праздник. Замешан в эту авантюру оказывается и друг Генриха, директор театра Фальк, которого сыграл Виталий Соломин.

"ТАСС уполномочен заявить" (1984)

Многосерийный фильм Владимира Фокина рассказывает о борьбе советской и американской разведок, Юрий Соломин сыграл в нем сотрудника КГБ полковника Славина и был награжден за эту роль премией КГБ СССР. По сюжету советские разведчики пытаются найти агента ЦРУ, который живет в Москве и имеет рабочий доступ к важной информации по "африканскому узлу". От того, насколько быстро они справятся с этой задачей, зависит судьба целого государства — африканской страны Нагонии. Герой Соломина отправляется в Африку, проводит переговоры и делает все, чтобы найти агента.

Дарья Шаталова