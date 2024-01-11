Опера "Кармен" стала первым в Большом театре спектаклем с тифлокомментированием

Показ проходит на Исторической сцене

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Опера "Кармен" Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России стала первым в истории ГАБТ спектаклем с тифлокомментированием. Показ проходит на Исторической сцене, передает корреспондент ТАСС.

"Это значимое событие для всех нас, поскольку говорит о большом шаге развития инклюзивной культуры в обществе. Я безумно люблю театр, поскольку просмотр спектакля может окунуть нас в многогранный мир драматического произведения", - сказала журналистам перед показом народная артистка РФ Диана Гурцкая.

Большой театр стал одним из победителей конкурса благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения "Особый взгляд".

Руководитель программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева отметила, что это не будет какой-то отдельный специальный показ. Гурцкая добавила, что это важно, поскольку люди с нарушениями зрения смогут прийти со своими родственниками и вместе погрузиться в атмосферу театра.

Работать на спектакле "Кармен" будет тифлокомментатор высшей категории Вера Февральских. Она призналась, что очень волнуется перед работой в главном театре страны. Записаться на спектакль можно, отправив заявку на электронную почту tiflo@bolshoi.ru.

Заместитель директора департамента правового регулирования Минкультуры РФ Наталья Калашникова зачитала обращение статс-секретаря - замминистра Минкультуры РФ Надежды Преподобной. "Необходимо отметить, насколько актуальна тема расширения возможностей, создания условий для интеграции людей с инвалидностью в культурную жизнь общества, в том числе с нарушением зрения. Победителем грантовой программы "Особый взгляд" стал главный национальный театр страны - Государственный академический Большой театр. Сегодня состоится удивительное событие", - отметила Преподобная.

Другие показы

ГАБТ проведет еще один показ с тифлокомментированием оперы Жоржа Бизе "Кармен" 12 января. Опера исполняется на французском языке с русскими супратитрами.

Также в этом сезоне с тифлокомментированием пройдут оперы "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова (20 и 21 февраля) и "Травиата" Джузеппе Верди (29 и 30 июня). "Мы хотели, чтобы были популярные произведения, музыка которых известна", - объяснила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова выбор постановок.