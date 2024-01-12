В Красноярском крае покажут фильмы к 100-летию Астафьева

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Художественные и документальные фильмы по произведениям и о жизни писателя Виктора Астафьева, чье 100-летие будет отмечаться в мае 2024 года, покажут отдельной программой в рамках III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой" в городах Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в "Енисей кино".

"В рамках III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой", который пройдет в Красноярском крае с 20 по 24 мая 2024 года, будет организована отдельная программа к 100-летию Виктора Петровича Астафьева. Мы планируем показать во всех кинозалах региона документальные фильмы о сибирском писателе и игровые картины, снятые по его произведениям", - сообщили в "Енисей кино".

Список картин еще формируется. "В планах стоят художественные фильмы "Звездопад", "Сюда не залетали чайки" и документальная картина "Путеводитель по Овсянке", - пояснили в оргкомитете.

По данным "Енисей кино", в населенных пунктах Красноярского края установлено около 200 киноустановок для кинопросмотров.

Кинофестиваль "Герой" проходит в Красноярском крае в третий раз. Учредитель фестиваля - министерство культуры Красноярского края. В 2024 году в адрес дирекции кинофестиваля поступило более 2 500 заявок на участие в нем. В 2024 году насчитывается более 115 стран-участниц, включая Россию.

Юбилейные мероприятия

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".