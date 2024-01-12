Безруков назвал честность главным принципом в профессии артиста

Художественный руководитель Московского Губернского театра также отметил, что актеру необходимы физическая подготовка и терпение

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Артист должен быть честен в своей работе и "тратиться" на сцене и в кадре, уверен художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

Московский Губернский театр 12 января празднует свой 10-летний юбилей. Он был создан путем слияния двух областных театров и официально начал свое существование 9 января 2014 года. В преддверии празднования худрук рассказал в интервью ТАСС, каким принципам в профессии никогда не изменит и как выстраивает репертуар.

"Правда, правда и ничего, кроме правды. Я считаю, что обманывать зрителя безнравственно. Тратиться очень важно, тратиться на сцене, в кадре. Тратиться. Речь о душевной затрате, сердечной. И о здоровье, если уж говорить прямо", - сказал собеседник агентства.

Задаваясь вопросом, в чем разница между профессионалом и любителем, худрук отметил, что профессионал работает с погружением, с превращением в своего героя. "Когда ты уже не знаешь, кто перед тобой - персонаж или актер. Когда это не игра, а реальное проживание своего героя. Когда вам становится страшно за этого актера - вернется он оттуда или нет? Сойдет он с ума на ваших глазах или нет?" - отметил артист.

Он уверен, что актеру необходимы физическая подготовка и терпение. "Знание текста, раз, потом огромное количество дублей или одна и та же эмоция, которую проигрываешь в течение всего дня. Весь съемочный день, допустим, снимают сцену трагедии, и ты должен постоянно находиться в этом состоянии. Весь день. Это тяжело, физически тяжело. Поэтому, когда начинаешь раскладывать эту профессию на составляющие, понимаешь, что не все так просто", - пояснил Безруков.

Отвечая на вопрос, как он выстраивает репертуар, артист отметил, что принципы репертуара должны отвечать вкусам худрука и худсовета. По словам Безрукова, театр существует не для того, чтобы позабавить и эпатировать, он должен говорить со зрителем о вечных смыслах. Худрук указал, что репертуар выстраивает таким образом, чтобы периодически менять жанры. "Приглашая режиссеров в театр, я рассчитываю, что для артистов будет еще одна школа. Каждый раз режиссер приносит свою школу, свой стиль и метод работы. Это же замечательная практика, как повышение квалификации", - добавил собеседник агентства.