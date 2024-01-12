Сериал "Золотое дно" по сценарию Сергея Минаева выйдет на "Иви" 18 января

С 29 января сериал покажут зрителям телеканала НТВ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Премьера драматического сериала "Золотое дно", автором которого выступил писатель Сергей Минаев, состоится в онлайн-кинотеатре "Иви" 18 января. С 29 января сериал покажут зрителям телеканала НТВ, сообщили ТАСС в пресс-службе "Иви".

"Уже 18 января в онлайн-кинотеатре "Иви" и 29 января на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера драмы о губительной силе денег "Золотое дно". Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которой авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а еще о том, на что готов пойти каждый ради статуса", - сказали в пресс-службе.

По сюжету после смерти владельца крупного строительного холдинга Алексея Градова (Ростислав Бершауэр) его наследники вступают в борьбу с бывшим чиновником за миллиардное состояние. Противостояние возглавляет отец Градова (Алексей Гуськов), который также берет в союзники любовницу погибшего сына и по совместительству бывшего финансиста компании Надежду (Юлия Снигирь).

Автором проекта выступил Сергей Минаев, режиссером-постановщиком - Илья Ермолов. В проекте также снялись Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин.

"Эта история списана, что называется, с натуры. В последнее время мы стали свидетелями нескольких громких историй: создатели бизнеса умирают, их дети наследуют огромные империи. Бывшие менеджеры, исполнявшие приказы своих родителей дети пытаются доказать окружающим, что выросли и сами способны управлять, - привели в пресс-службе "Иви" слова Минаева. - Бизнес немедленно начинают атаковать конкуренты, параллельно начинается семейная борьба за наследство - в результате процесс передачи почти всегда превращается в драму. Компании погрязают в судебных процессах, корпоративных войнах или просто разваливаются".

Заместитель генерального директора по контенту "Иви" Иван Гринин, в свою очередь, отметил, что истории о жизни богатых людей со всеми их проблемами и интригами - это отдельный жанр, который всегда был довольно популярным у широкой аудитории. "Золотое дно" - это история современной состоятельной семьи, где сталкиваются интересы, моральные установки, амбиции - все, что способно эту семью или уничтожить, или сделать сильнее. Очень точный подбор актеров и напряженный сюжет, созданный мастером Сергеем Минаевым, как мне кажется, сделают этот сериал одним из хитов нового года", - добавил он.