Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

Ему было 78 лет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Основатель Московской биеннале современного искусства, советский и российский искусствовед, художественный критик Иосиф Бакштейн умер на 79-м году жизни в Лондоне, сообщается в Telegram-канале выставки.

"После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн. Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь", - говорится в сообщении.

"Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства", - отмечается в публикации.

Иосиф Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. С 1991 года он был директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН. Комиссар 3-6-й Московской биеннале современного искусства (2009, 2011, 2013, 2015 годах).