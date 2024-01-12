Фильм "Небо" о подвиге героя Олега Пешкова покажут на выставке "Россия" 13 января

В этот же день пройдет творческая встреча с режиссером Игорем Копыловым

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Показ фильма "Небо", посвященного подвигу российского военного летчика Олега Пешкова, состоится на Международной выставке-форуме "Россия" 13 января. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей картину, на этот же день запланирована творческая встреча с режиссером фильма Игорем Копыловым.

"В эту субботу при поддержке губернатора и правительства Липецкой области в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ состоится показ фильма "Небо" и творческая встреча с его режиссером Игорем Копыловым. Мероприятие начнется в 14:00 в Музее кино павильона №36. Вход для зрителей свободный", - сказали в пресс-службе.

Основанная на реальных событиях 2015 года картина "Небо" создана при содействии Минобороны России. В ней рассказывается о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, Константина Мурахтина. Лента стала первым художественным фильмом о спецоперации Вооруженных сил РФ в Сирии, а также первой кинокартиной о современном Герое России.

Фильм рекомендован к просмотру в Вооруженных силах РФ. По данным Национальной медиагруппы, он в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.

Съемки картины проходили в Москве, Крыму, Сирии, а также на аэродроме в Липецке и в других местах города, связанных с жизнью и службой военного летчика. Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, а роль летчика исполнил актер Игорь Петренко. Также в фильме снимались Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова и другие артисты.

О Пешкове

24 ноября 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит в провинции Латакия в 1 км от границы с Турцией. Самолет, которым управляли пилот подполковник Олег Пешков и штурман капитан Константин Мурахтин, участвовал в операции против боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Он был поражен ракетой "воздух - воздух", выпущенной истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции, и упал в районе, контролируемом бандформированиями. Это была первая боевая потеря Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе операции в Сирии.

Российским летчикам удалось катапультироваться, однако по ним с земли открыли огонь боевики. Пешков был застрелен, когда спускался на парашюте. Мурахтин успешно приземлился, был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии и 25 ноября эвакуирован на авиабазу Хмеймим.

По утверждению официальной Анкары, бомбардировщик был сбит из-за нарушения воздушной границы Турции, а перед пуском ракеты "самолет-нарушитель" неоднократно предупреждали по радио. Минобороны РФ заявило, что, по данным объективных средств контроля, на протяжении всего времени полета бомбардировщик находился исключительно над территорией Сирии. Согласно интервью Мурахтина, никаких предупреждений о нарушении сирийско-турецкой границы экипаж в полете не получал.

Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России.

Летчик похоронен на кладбище Трубного завода в Липецке. Его именем назван один из самолетов Липецкого авиацентра, школы в селе Хрущевка Липецкой области и в самом Липецке. Имя Пешкова также увековечено в названии улицы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке и в названии аллеи в городском парке Липецка.

Кроме того, в 2023 году в Липецкой области был создан артиллерийский дивизион из числа добровольцев, которые изъявили желание проходить службу по контракту в зоне специальной военной операции. Этому подразделению также было присвоено имя Героя России Олега Пешкова.