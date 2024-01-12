Концерт Лолиты весной в Омске не состоится из-за отсутствия договора с площадкой

Билеты через кассу филармонии также не продавались, сообщили ТАСС в Минкультуры региона

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Концерт певицы Лолиты Милявской не пройдет в Омской филармонии в марте, так как ее команда не заключила договор на предоставление зала площадки. Билеты через кассу филармонии также не продавались, сообщили ТАСС в Минкультуры региона.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об отмене концерта певицы 27 марта после требований местного казачества. Возмущение казаков, по данным СМИ, вызвало участие Лолиты в "голой вечеринке".

"Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", - сообщили в министерстве, добавив, что по неизвестным причинам билеты продавались только на онлайн-площадках.

21 декабря, как и некоторые другие российские знаменитости, Лолита приняла участие в "голой вечеринке" телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". После скандала было отменено ее выступление на мероприятии Зимнее Show в Московской области, также ее вырезал из новогоднего эфира телеканал "Краснодар".