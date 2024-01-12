В Петербурге снимут продолжение сериала "Контуженный"

По данным компании Mediascope, показ первого сезона картины вошел в топ-5 проектов выходного дня

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Съемки продолжения детективного сериала "Контуженный", главную роль в котором исполняет актер Антон Батырев, начались в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", занимающейся производством картины по заказу Пятого канала.

"Кинокомпания "Триикс медиа" приступила к съемкам продолжения детективного сериала Пятого канала под названием "Контуженный". Помимо Антона Батырева, который исполняет роль главного героя - бывшего командира СОБРа Дмитрия Чистякова, в картине также снимается актер Кирилл Полухин", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, согласно данным компании Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России, показ в сентябре 2023 года первого сезона сериала "Контуженный" на Пятом канале вошел в топ-5 проектов выходного дня.

"По сюжету главный герой во время службы в горячих точках получил серьезное ранение головы и контузию, которые привели к развитию опухоли. Но вместе с болезнью Чистяков обрел и особенный дар: прикоснувшись к какой-либо вещи, например улике, оставленной преступником, он видит чужие воспоминания. Это помогает ему на новой работе в полиции раскрывать самые запутанные преступления", - уточнили в кинокомпании.

Второй сезон детектива будет включать восемь серий. Съемки продлятся до конца февраля. Генеральными продюсерами сериала "Контуженный" выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова.