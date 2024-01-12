Фестиваль Хиблы Герзмава завершится гала-концертом с участием молодых певцов в Москве

Концерт состоится на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Оперная певица, народная артистка РФ Хибла Герзмава вместе с молодыми одаренными вокалистами из России и зарубежных стран примет участие в гала-концерте, завершающем XXI Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Концерт состоится в субботу на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

"Наша музыкальная суть - любовь к слушателям. Мы служим музыке. <...> Те люди, которые придут к нам на концерт в Музыкальный театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в мой родной дом, где я родилась как певица, мне важно чтобы они почувствовали, что мы семья", - сказала Герзмава на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов фестиваля.

Открытие фестиваля состоялось 26 августа в Сухуме. "Практически пять месяцев мы были в туре, фестиваль жил по всей России и за рубежом. Прошло 23 мероприятия в разных городах, мы были и в Сочи, и в Смоленске, Туле, Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Кемерове, Воронеже <...>. У нас было очень сильное жюри. Я этим очень горжусь", - добавила она.

Певица также поблагодарила Президентский фонд культурных инициатив и министра культуры России Ольгу Любимову за поддержку фестиваля.

В субботу в гала-концерте "Праздничные фанфары. Концерт Хиблы Герзмава и лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров" на одной сцене вместе с народной артисткой России выступят лауреаты Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, среди которых Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу. Специальный гость концерта - обладатель первой премии и золотой медали среди мужчин XVII конкурса им. Чайковского Сон Чи Хун (Южная Корея). Молодые талантливые певцы из России, Китая, Южной Кореи и Казахстана исполнят арии русских и зарубежных композиторов. Также в концерте примут участие победители среди концертмейстеров: Василий Попов, Марк Ваза и Елена Вардазарян. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом - Ариф Дадашев. Режиссер вечера - народный артист России Александр Титель.

О фестивале

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится с 2001 года. Он начался в Абхазии, затем география была расширена. Концерты фестиваля проходили в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Музикферайн в Вене. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Герзмава с 1995 года является солисткой (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani, конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".