Губернский театр отметил 10-летие перформансом в постановке Безрукова

Поздравить театр, в частности, пришли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Филин, кинорежиссер Алексей Учитель, заслуженный артист России Александр Олешко

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) в честь 10-летнего юбилея провел мастер-класс и экскурсии для поклонников, артисты и сотрудники театра получили награды, а вечером на сцене был представлен перформанс "Новая жизнь. Пролог", посвященный современному театру, передает корреспондент ТАСС.

Московский Губернский театр создан 10 лет назад путем слияния двух областных театров и официально начал свое существование 9 января 2014 года.

"Мы создавали команду. В результате сейчас у меня замечательная команда актерская и замечательный коллектив. <…> Мы работаем как один большой организм. Для того, чтобы этот организм получился, нужно было потрудиться", - сказал журналистам перед праздничным вечером художественный руководитель МГТ, народный артист РФ Сергей Безруков. Он отметил, что без команды ничего не получится, но признался, что "в этой истории" много его личной энергии, работоспособности, сумасшествия и влюбленности в театр. Безруков добавил, что дорожит каждым актером в труппе и каждым сотрудником.

В этот день гостям показали закулисье, рассказали о театральных профессиях. Прошли мастер-классы, в частности, по вокалу и актерскому мастерству. Ближе к вечеру в фойе театра раздали награды и памятные значки в честь юбилея.

Режиссером праздничного перформанса "Новая жизнь. Пролог" выступил худрук театра. Он назвал представление "поклоном современному театру", который сегодня подразумевает, по его словам, в том числе смешение жанров, стирание границ актерских амплуа, использование технологий. Это музыкально-драматический-пластический спектакль. "За основу я взял "Элегию в прозе" Виссариона Григорьевича Белинского. <…> О театре там сказано гораздо больше, чем мы знаем", - отметил Безруков.

Поздравления гостей

Поздравить МГТ с юбилеем, в частности, пришли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Филин, кинорежиссер Алексей Учитель, заслуженный артист России Александр Олешко. "Каждый театр, конечно, узнаешь во времени. Сегодня такой юбилей - 10 лет. Я как раз в процессе того, чтобы этот театр узнать лучше, больше посмотреть. Но мне кажется, что энергия его руководителя, Сергея Витальевича Безрукова, и его талант, безусловно, театр делают одним из самых значительных в Москве", - сказал журналистам Учитель.

Заславский в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что именно Губернский театр за эти годы добился действительно больших успехов в Москве. "Если говорить о том театре, который сегодня находится в Москве на взлете, то для Губернского театра под руководством Сергея Безрукова это были 10 лет достаточно последовательного и, как говорят об экономике, устойчивого роста", - сказал Заславский.

За 10 сезонов в МГТ появилось более 50 новых спектаклей. Театр стал организатором масштабных фестивалей и лабораторий, в том числе Большого детского фестиваля, объехал с гастролями более 50 городов в России и за рубежом. Особое внимание коллектив уделяет созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.