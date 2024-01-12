В Петербурге показали считавшийся утерянным портрет и концертные костюмы Неждановой

Все это время картина хранилась в семье оперной певицы, где не знали, что работа считалась потерянной, рассказал праправнук Иван Ананьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Парадный портрет оперной певицы Антонины Неждановой, который долгие годы считался утерянным, а также ее подлинные концертные костюмы, фотографии, грампластинки, личные вещи, редкие книжные и нотные издания впервые представили на выставке "Царица русской оперы" к 150-летию со дня ее рождения в особняке архитектора Александра Брюллова в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил праправнук певицы Иван Ананьев.

"Единственный дошедший до нас парадный портрет кисти Бориса Николаевича Карпова считался утерянным долгие годы, про него узнали только перед новым годом, когда я ездил в Москву на переговоры с Российским национальным музеем музыки, они были в шоке, что он, оказывается, сохранился. Все это время он хранился у нас в семье. Мы и сами не знали, что он считался потерянным и является такой ценностью для общественности", - сказал Ананьев.

Праправнук оперной певицы также добавил, что в декабре 2023 года в Москве открывалась похожая выставка, но на ней не было представлено подлинных предметов. Из экспонатов было лишь несколько афиш и ее мантия. Все основные концертные костюмы и личные вещи обычно хранятся в семье Неждановой и в таком объеме представлены впервые. В особняке Брюллова в Петербурге также можно будет увидеть ее фотографии, грампластинки, редкие книжные и нотные издания.

О певице

Антонина Нежданова неоднократно получала приглашения выступить в ведущих оперных театрах мира. Но она приняла только одно из них - в 1912 году певица приняла участие в Парижской Гранд-Опера в опере "Риголетто" Джузеппе Верди. Ее партнерами были Энрико Карузо и Титта Руффо, а дирижировал спектаклями маэстро Туллио Серафин. При этом Нежданова много гастролировала по России, выступала в Мариинском театре, в Филармоническом обществе, принимала участие в "Исторических концертах". На сцене Большого театра, солисткой которого она стала в 1902 году, Нежданова создала множество образов: скромная и мягкая Микаэла, веселая Людмила, величественная и властная Царица ночи, обольстительная и капризная Шемаханская царица, Марфа из "Царской невесты".

С 1936 года певица начала преподавать в оперной студии Станиславского. Тогда же она была удостоена звания народной артистки СССР. В 1943 году стала профессором Московской консерватории. Репертуар Неждановой включает более 700 произведений, в том числе оперные партии, народные песни, романсы.

"Царицей русской оперы", "Орфеем в женском платье", "русским соловьем" называли Нежданову, чье искусство - исключительное в своей многогранности - было явлением мирового масштаба. Первоисточником пения и русской вокальной школы в целом Нежданова считала русское слово, русскую речь. Именно от них берет свое начало российская вокальная школа, достижения которой так же дороги всему мировому музыкальному сообществу, как и итальянское бельканто", - подчеркнули организаторы выставки.

Экспозиция будет работать до 24 января 2024 года.