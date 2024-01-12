Грузию на "Евровидении" представит победительница "Новой волны" Нуца Бузаладзе

Конкурс пройдет в Мальме 7, 9 и 11 мая

ТБИЛИСИ, 12 января. /ТАСС/. Грузию на конкурсе "Евровидение" представит победительница конкурса "Новая волна" в Юрмале в 2014 году Нуца Бузаладзе. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Бузаладзе родилась в январе 1997 года. С пяти лет занимается вокалом. За свою карьеру принимала участие во многих конкурсах. В 2011 году она вышла в полуфинал грузинского конкурса талантов "Ничиери", в 2013 году она стала финалистом проекта "Один в один", в 2015 году стала полуфиналисткой телепроекта "Танцы со звездами".

В прошлом году Бузаладзе приняла участие в одном из популярных музыкальных шоу American Idol и вошла в число 12 лучших исполнителей. В финале конкурса она спела песню с известной австралийской исполнительницей Кайли Миноуг. В 2019 году Бузаладзе выпустила свой дебютный альбом Nutsa 22, в котором объединила свои англо- и грузиноязычные песни.

"Евровидение" в 2024 году пройдет в Мальме 7, 9 и 11 мая.