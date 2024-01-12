В Мариинке выступят три зарубежных дирижера

Концерты состоятся в январе и феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Дирижеры из Германии, Ирана и Турции выступят в январе-феврале с симфоническими программами в Мариинском театре. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"В январе и феврале в Концертном зале Мариинского театра ожидается яркая череда выступлений зарубежных дирижеров. Джеми Джан Делиорман, Юстус Франтц и Александр Рахбари представят публике разнообразные концертные программы", - рассказали в пресс-службе.

Ближайший концерт состоится 14 января - в Мариинском вновь выступит Юстус Франтц. Известный интерпретатор музыки Моцарта, в этот раз немецкий дирижер представит сочинения Иоганнеса Брамса - его Первую симфонию и Скрипичный концерт. Сольную партию исполнит лауреат XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Равиль Ислямов.

А уже 17 января за пульт Оркестра Мариинского театра встанет иранский маэстро Александр Рахбари. В его первой пограмме - Восьмая и Девятая симфонии Антонина Дворжака.

Еще один участник зимних концертов - Джеми Джан Делиорман, главный дирижер Президентского симфонического оркестра (Анкара). 31 января вместе с солистами оперы, хором и оркестро театра он представит Девятую симфонию Людвига ван Бетховена. Вновь услышать музыку под управлением турецкого маэстро можно будет 4 и 9 февраля.