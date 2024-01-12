В Пскове на выставке представили редкую картину Серова "Принц"

Художник написал ее для декораций к балету "Шахерезада" в начале XX века

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника впервые представили общественности акварельную работу "Принц" Валентина Серова, которая была создана в начале XX века. Она была написана для подготовки занавеса для балета "Шахерезада", который был представлен в то время в Париже, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Сегодня в картинной галерее [представили] графические работы из фондов музея. Особое внимание стоит обратить на акварельную работу "Принц", которая не выставлялась ни разу после окончания реставрации картинной галереи. Она создана выдающимся русским живописцем Валентином Серовым в 1911 году, который считается одним из первых русских импрессионистов. Лист принадлежит к числу подготовительных работ для создания занавеса для балета "Шахерезада" Н.А. Римского-Корсакова для Русского сезона Дягилева в Париже, эскизы и наброски к этому балету находятся в Третьяковской галерее", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что для создания образа юного всадника на скакуне мастер использовал традиционные образы персидского искусства. "Сияние красок, изысканность силуэтного решения работы уподобляют ее восточной миниатюре. Гибкая фигура принца из восточных сказок в золотых одеждах, на белом коне в красных "чулках", на расписанном синими орнаментальными завитками седле дана в розово-сиреневой "раковине" фона, обрамленной золотом неба и густым малахитом трав", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, на выставке представлены работы художников объединения "Мир искусства". Это художественное объединение живописцев России, расцвет его деятельности пришелся на первое десятилетие XX века. Здесь представлена работа Анны Остроумовой-Лебедевой "Вид на Миллионную улицу" 1909 года. Еще одна работа - полотно "Балет. Привал комедиантов" Александра Бенуа.

"На нем изображена театральная мизансцена, где персонажи в костюмах XVIII века разыгрывают представление утонченных галантных взаимоотношений. Симметрия группировок, приглушенно спокойные зеленые тона, графическая четкость силуэтов, гротеск поз и движений - характерные черты изобразительного языка художников "Мира искусства".