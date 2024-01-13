В Пушкинском музее Москвы прошла премьера проекта "Музыка страны от края до края"

В первой части программы Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнили секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьера проекта "Музыка страны от края до края", реализованного совместно с Русским географическим обществом (РГО), состоялась в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета. Мероприятие прошло на площадке Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, в первой части программы Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнили секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского в переложении для струнного оркестра.

Во второй части концерта впервые были показаны видеоклипы, снятые в рамках проекта "Музыка страны от края и до края". В их музыкальную основу легла Серенада для струнного оркестра Петра Чайковского. Маэстро Башмет и "Солисты Москвы" записали ее на полуострове Рыбачий (Мурманская область), на Куршской косе (Калининградская область), на побережье Камчатки и на острове Итуруп (Сахалинская область). Для каждой локации была выбрана одна из частей произведения Чайковского. "Это уникальный проект, разработанный совместно с Русским географическим обществом. Его идея заключается в том, чтобы миллионы граждан увидели труднодоступные места нашей страны. Нам было очень интересно побывать в этих местах", - сказал Башмет на пресс-подходе перед концертом. Он добавил, что РГО разработало маршруты, и музыканты совершили настоящие экспедиции, чтобы попасть на импровизированные сцены.

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