Умер Лев Рубинштейн

Ему было 76 лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Поэт Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет, сообщила его дочь Мария Рубинштейн в своем блоге в "Живом Журнале".

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", - написала она.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что Рубинштейн был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на северо-востоке Москвы. Ему была проведена операция.

ДТП произошло в 8 января. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия не скрывался, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Лев Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России. Один из основоположников московского литературного концептуализма, лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".