В новгородском музее провели мероприятия этнографической программы "Святки"

Гости праздника приняли участие в народных гуляниях с хороводами и поучаствовали в конкурсе колядовщиков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Этнографическая программа "Святки" прошла в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" в Великом Новгороде. Гости праздника приняли участие в народных гуляниях с хороводами, поучаствовали в конкурсе колядовщиков, а также обрядили и "похоронили" Дударя, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея заповедника.

"В празднике приняли участие творческие коллективы и мастера прикладного искусства из Великого Новгорода и районов области. Гости смогли не только познакомиться со святочными традициями и обрядами, но и поучаствовать в колядовании и гадании вместе с фольклорными коллективами. <...> Дударь - это соломенное чучело, в виде человеческой фигуры, которое в начале Святок наряжали и провозили по всей деревне с песнями. И на празднике каждый желающий мог его украсить, привязав ленточку, а в конце Святок его несли по широкой улице за деревню и разрывали на части. Считалось, что кусочки чучелка "Дударя" приносят счастье и если их захоронить где-нибудь на огороде, то у вас будет хороший урожай", - пояснили в музее.

В пресс-службе уточнили, что колядование было одной из главных традиций Святок. Колядовщики с яркими рождественскими звездами переходили от избы к избе, останавливались у ворот каждого дома, пели песенки-колядки, поздравляли хозяев с Рождеством Христовым и получали взамен угощения. Святочные гадания считались самыми верными: гадали о жизни и смерти, о погоде и урожае, о богатстве и благополучии семьи. Больше всего гадали молодые девушки, и самой главной темой их гаданий было замужество.

Те, кто предпочитает активный отдых, мог выбрать народные игры и забавы: соревнования "на копытах", перетяги на чурках, веревочки-попрыгухи, калечина-малечина, игры с валенками и прочие.