В Пскове показали первый социальный спектакль для подростков "Маленький принц"

В качестве артистов были задействованы местные школьники

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Премьерный показ социального спектакля для подростков "Маленький принц" по одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери состоялся в Пскове, артистами в нем выступили местные школьники. Это единственная в Псковской области постановка, которая представлена в планетарии, а сам проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В дальнейшем спектакль смогут увидеть все старшеклассники региона, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Время творить", которая является разработчиком и организатором проекта.

"Сегодня в планетарии города Пскова состоялся премьерный показ уникального спектакля "Маленький принц", созданного театральным отделением Детской школы искусств Пскова. Этот социальный спектакль для подростков по мотивам одноименного рассказа Антуана де Сент-Экзюпери мы поставили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Актерами стали дети - ученики театрального отделения Детской школы искусств Пскова", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что главную роль - Маленького принца исполнил ученик четвертого класса Тимофей Иванов, роль Розы досталась юной модели, ученице второго класса театрального отделения Нике Богдановой. А роль знаменитого Лиса, которого цитирует весь мир, исполнила ученица "Студии-101" Ксения Иванова.

"Ключевые партнеры проекта: Детская школа искусств и Псковский планетарий. В его купольном зале мы проведем не менее восьми показов спектакля, его смогут посмотреть порядка 650 школьников Пскова. В дальнейшем увидеть постановку смогут все дети Псковской области", - добавил собеседник агентства.

Специально для спектакля были созданы уникальные авторские куклы, а также декорации, которые при помощи специального оборудования отображаются на куполе планетария. "Даже музыка в нашем спектакле авторская - композитором выступил Александр Боярков - известный саунд-продюсер, основатель музыкальных коллективов Drift и Skytrust. У спектакля две основные музыкальных темы: "Тема принца" и "Тема розы". Они видоизменяются в зависимости от происходящего на сцене. В некоторых использованы спецэффекты, в том числе звуки вращения планет", - пояснил собеседник агентства.