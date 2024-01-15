"Холоп 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

На втором месте оказался семейный фильм "Бременские музыканты", на третьем - мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская комедия "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко стала лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 372,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 11 по 14 января.

Фильм, вышедший в прокат в России 1 января 2024 года, является продолжением комедии "Холоп". Картина повествует о бывшем мажоре Грише, который после путешествия в "прошлое" не может пройти мимо того, что творит избалованная дочь чиновницы Катя. Роль Гриши сыграл Милош Бикович, а роль Кати - Аглая Тарасова. Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Олег Комаров и другие.

На второй строчке рейтинга оказался семейный музыкальный полнометражный фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал 312,7 млн рублей. Главые герои - Трубадур и друзья-самозванцы, которые объединились, чтобы совершить подвиг и рассмешить дочь короля. Роль главного героя сыграл Тихон Жизневский. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.

На третьем месте - анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова от киностудии "Мельница", собравший 94,3 млн рублей. Мультфильм повествует о новых приключениях трех богатырей, которые попадают в прошлое.