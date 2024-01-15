Андрис Лиепа поставит в Бурятии балет "Шопениана"

Премьера состоится 29 февраля и 1 марта

УЛАН-УДЭ, 15 января. /ТАСС/. Премьера балета "Шопениана", постановкой которого займется народный артист России Андрис Лиепа, состоится в Улан-Удэ в феврале. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова.

"29 февраля и 1 марта ожидается громкая премьера. Публика в один вечер увидит два одноактных балета: "Шопениану" и "Кармину Бурану". Постановкой "Шопенианы" на музыку Фредерика Шопена в Бурятии займется народный артист России Андрис Лиепа", - сообщили в пресс-службе.

Балет покажут в первом отделении. После антракта публику ожидает "Кармина Бурана" Карла Орфа. "То, что сам Андрис Лиепа приедет в Бурятию, является большим событием для нас. Мы также решили возобновить балет "Кармина Бурана". Этот спектакль раньше долго шел в нашем театре", - приводит пресс-служба слова главного балетмейстера БГАТОиБ Баярто Дамбаева.

"Кармина Бурана" - фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора авторства выдающегося немецкого композитора Орфа. Cам он представил произведение публике как "Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене".

"Шопениана" впервые была поставлена в 1932 году в Государственном академическом Большом театре России. Затем балет несколько раз возобновлялся. Прообразом "Шопенианы" стали пять коротких вариаций на музыку Шопена, поставленные Михаилом Фокиным в 1906 году для благотворительного спектакля.