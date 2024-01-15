Посещаемость театров в РФ за новогодние праздники выросла на 20%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что показатель вернулся к допандемийному уровню

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Посещаемость федеральных театров в России за новогодние праздники выросла на 20%, этот показатель вернулся к допандемийному уровню. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается театров - в период новогодних каникул, пока у нас есть данные только по федеральным учреждениям, поэтому я буду говорить о федеральных театрах - их посетило почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Но что важно - театры вернулись полностью к допандемийному периоду, то есть полностью восстановились. <...> Что касается федеральных музеев, то в период с 1 по 8 января ими было продано билетов на 335 млн рублей - это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.