"Союзмультфильм" восстановит для показа в кинотеатрах мультфильмы военных лет

Их список еще формируется

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порядка 10 анимационных картин военных и послевоенных лет восстановит для широкого показа киностудия "Союзмультфильм". Об этом журналистам сообщила пресс-служба киностудии.

"К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Союзмультфильм" восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Планируется, что восстановительные работы, которые включают в себя устранение технических дефектов кадров, возникших от естественного устаревания пленки, коснутся 10 картин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что список мультфильмов, которые планируется восстановить, еще формируется. Отреставрированные ленты покажут в кинотеатрах в рамках специальных показов.

"В последние годы старейшая в России студия "Союзмультфильм" занимается изучением и восстановлением и популяризацией своего классического наследия - для этого в структуре киностудии был создан специальный отдел. Благодаря современным технологическим возможностям мы вернули на широкий экран множество легендарных лент, среди которых такие безусловные шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино" и другие. Благодаря регулярным кинопоказам по всей стране эти фильмы раскрываются перед поколениями зрителей новыми гранями", - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

Всего для кинотеатральных сеансов восстановили более 80 мультфильмов общим хронометражем свыше 25 часов. По возможности "Союзмультфильм" привлекает к реставрации авторов оригинальных версий, как это было в случае с "Тайной третьей планеты" - в ее восстановлении участвовала художник-постановщик картины Наталья Орлова.