В "Художественном" пройдет премьера фильма "Присцилла: Элвис и я" Софии Копполы

Фильм рассказывает о знакомстве, семейной жизни и последующих драмах, происходивших в браке Присциллы и Элвиса Пресли

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьера картины "Присцилла: Элвис и я" Софии Копполы об отношениях американского певца Элвиса Пресли и его жены пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве 23 января, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"23 января в кинотеатре "Художественный" состоится зрительская премьера байопика обладательницы "Оскара" и трех "Золотых глобусов" за фильм "Трудности перевода" - Софии Копполы об отношениях американского певца Элвиса Пресли и его жены - "Присцилла: Элвис и я". Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале в рамках основной программы, где исполнительница главной роли Кэйли Спэни получила кубок Вольпи за лучшую женскую роль, а сам фильм был номинирован на "Золотого льва", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в основу сценария легла автобиографическая книга Присциллы Пресли "Элвис и я", написанная в 1985 году и ставшая бестселлером New York Times. Фильм рассказывает о знакомстве, семейной жизни и последующих драмах, происходивших в браке Присциллы и Элвиса Пресли.

"Копполе всегда особенно удавались истории о потерянных, замкнутых (во всех смыслах слова) молодых женщинах, и никто лучше нее не мог бы рассказать историю Присциллы Пресли - историю ее добровольного заточения и освобождения <...>. Актриса Кейли Спэни (приз за лучшую женскую роль в Венеции) безукоризненно играет и маленькую школьницу, и постепенно обретающую зачатки самосознания молодую мать. Исполняющий роль Элвиса Джейкоб Элорди гораздо больше похож на Элвиса, чем Остин Батлер у [База] Лурмана, к тому же умная Коппола первую половину фильма делает так, что мутный Элвис вообще не выходит из тени, что отлично работает на историю манипуляторства и абьюза. На премьере картине Копполы устроили бурную стоячую овацию, и реальная Присцилла Пресли рыдала все семь минут, что она длилась" - цитирует пресс-служба программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.