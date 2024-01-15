В России в 2024 году модернизируют 250 музеев по нацпроекту

Также модернизируют 72 театра

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порядка 250 региональных и муниципальных музеев будут модернизированы в РФ в 2024 году в рамках национального проекта "Культура", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"В этом году будут [технически оснащены] еще 250 [региональных и муниципальных] музеев. В рамках программы приобретаются и экспозиционные витрины, современные и красивые, системы по обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов, а также мультимедийное оборудование и многое другое", - сказала она на пленарной дискуссии "Сила в развитии" Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", который проходит на выставке-форуме "Россия".

Говоря о других объектах культуры, Любимова сообщила, что по итогам всего национального проекта, стартовавшего в 2019 году, будут модернизированы 72 театра, 54 из них отремонтируют капитально. "Эти театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами", - отметила министр.

При этом в 2024 году в 131 театр страны поступит современное оборудование, в том числе в четыре театра на территории новых регионов. Кроме того, капитальный ремонт театров завершится в 16 регионах РФ.