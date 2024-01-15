В Петербурге пройдет конкурс дизайнеров на лучший костюм героев произведений Пушкина

Он приурочен к 225-летию со дня рождения поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Международный конкурс дизайнеров, модельеров и театральных художников на лучший костюм героев произведений Александра Пушкина "Пушкинский бал" впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Конкурс приурочен к 225-летию со дня рождения поэта и представлен номинациями - театральный костюм, маскарадный костюм, аксессуары и фотоплакат. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла" Любовь Джикия.

"Мы даем буквально с сегодняшнего дня старт этому конкурсу, и финал его состоится в период с 6 по 9 июня в Санкт-Петербурге. <…> Безусловно, Пушкин даже в своих произведениях порядка 84 раз обращал внимание на моду, в частности, в романе "Евгений Онегин", и, конечно, если рассматривать под этим ракурсом, то для ребят, безусловно, будет масса открытий в конкурсе "Пушкинский бал", поскольку сама эпоха Пушкина - классицизм, ампир дает большую фантазию для творчества. У нас подготовлены очень интересные номинации, связанные с театральным костюмом, с маскарадным костюмом, посвященным героям произведений Пушкина, и, если мы вспомним эту блистательную, золотую эпоху в нашей Российской Империи, то это балы, где было очень много аксессуаров", - сказала она, добавив, что также отдельной номинацией представлен фотоплакат.

Как отметила Джикия, для участия в конкурсе установлено возрастное ограничение - от 16 до 40 лет, но при этом главным требованием является любовь к моде и творчеству поэта. На первых этапах будут приниматься заявки и эскизная часть, затем работа в материале, самые же лучше участники будут приглашены на костюмированный бал, который планируется провести в Таврическом дворце. Призовой фонд составил 600 тыс. рублей.

Как добавила директор Санкт-Петербургского Пушкинского фонда Елена Демидова, конкурс поддержан Президентским фондом культурных инициатив, подробная информация размещена на сайте пушкинскийконкурс.рф. Организаторы рассчитывают, что участие примут не только представители России и стран СНГ, но и дизайнеры других стран. Лучшие работы после финала отправятся в тур по городам России, где есть музеи, связанные с поэтом.