В Музее Победы представят выставку к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Экспозиция будет работать до 30 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экспозиция "Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!", приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы в Москве 16 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"16 января откроется выставка "Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!". <…> Экспозиция подготовлена участниками программы "Школьный музей Победы" - музеями школы №1374 Москвы, школы №425 имени академика П. Л. Капицы Кронштадтского района и школы №235 им. Д. Д. Шостаковича Санкт-Петербурга. В выставку войдут личные вещи жителей города, награды, документы, фотографии и письма ветеранов-блокадников, символ блокадного Ленинграда - хлебные карточки", - отметили в пресс-службе.

Посетители увидят подлинные афиши с репертуаром городского театра на декабрь 1942 года, элементы костюмов, в которых выступали артисты блокадного города, музыкальные инструменты, игрушки. В число уникальных раритетов попали программка премьеры симфонии №7 Дмитрия Шостаковича, пропуск артистки Театра музыкальной комедии Галины Семенченко, дающий право выходить на улицу в комендантский час.

Часть выставки будет посвящена школьным будням в блокадном городе, подвигу учителей и школьников. На выставке, в частности, представят фотографию "огненного выпуска" 1941 года, аттестат блокадного периода, настольный календарь учителя 1941 года, приветственную телеграмму выпускникам на вечер встреч от директора блокадной школы.

Выставка будет открыта до 30 января.