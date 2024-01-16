15 января, 21:05
Блокада Ленинграда

В Музее Победы представят выставку к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Экспозиция будет работать до 30 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экспозиция "Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!", приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы в Москве 16 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Читайте также
Спецпроект
Блокада Ленинграда: как город жил, боролся и восстанавливался после войны

"16 января откроется выставка "Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!". <…> Экспозиция подготовлена участниками программы "Школьный музей Победы" - музеями школы №1374 Москвы, школы №425 имени академика П. Л. Капицы Кронштадтского района и школы №235 им. Д. Д. Шостаковича Санкт-Петербурга. В выставку войдут личные вещи жителей города, награды, документы, фотографии и письма ветеранов-блокадников, символ блокадного Ленинграда - хлебные карточки", - отметили в пресс-службе.

Посетители увидят подлинные афиши с репертуаром городского театра на декабрь 1942 года, элементы костюмов, в которых выступали артисты блокадного города, музыкальные инструменты, игрушки. В число уникальных раритетов попали программка премьеры симфонии №7 Дмитрия Шостаковича, пропуск артистки Театра музыкальной комедии Галины Семенченко, дающий право выходить на улицу в комендантский час.

Часть выставки будет посвящена школьным будням в блокадном городе, подвигу учителей и школьников. На выставке, в частности, представят фотографию "огненного выпуска" 1941 года, аттестат блокадного периода, настольный календарь учителя 1941 года, приветственную телеграмму выпускникам на вечер встреч от директора блокадной школы.

Выставка будет открыта до 30 января. 

Теги:
РоссияБлокада ЛенинградаМосква