Театр Et Cetera покажет спектакль "Чайная"

Режиссером постановки выступила Ичэнь Лю

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина представляет спектакль "Чайная" в постановке китайского режиссера Ичэнь Лю. Премьерные показы пройдут 16 и 17 января, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Чайная" создан по мотивам пьесы классика китайской литературы, прозаика, драматурга, публициста Лао Шэ. Пьеса написана в середине прошлого века. Интересно, что в память об ее авторе в современном Пекине есть "Чайная Лао Шэ", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что место действия пьесы - чайная "Юйтай", время действия - 60 лет. "О трех эпохах китайской истории рассказывает жизнь этой классической "Чайной", в которой "болтать о государственных делах воспрещается!" Здесь встречаются самые разные люди, здесь случаются судьбоносные события и самые ничтожные, ее обитатели успевают постареть, достигнуть успеха и разом все потерять", - пояснили смысл постановки в пресс-службе, добавив, что "Чайная" - это средоточие китайской жизни, ее символ, ее самая точная метафора.

Спектакль в рамках режиссерской лаборатории поставила выпускница ГИТИСа Ичэнь Лю. Она родом из Китая и свой спектакль выстраивает в традициях китайского театра.

Вместе с режиссером над постановкой работали автор сценической редакции Ульяна Петрова, сценограф и художник по костюмам Павел Ухлин, композитор Константин Хазанович, хореограф Елизавета Матвиевич, художник по свету Андрей Абрамов.

Исполнителями ролей выступают Артем Блинов, Анастасия Белуга, Александра Белоглазова, Кирилл Лоскутов, Федор Урекин, Максим Ермичев, Евгений Шевченко, Кирилл Щербина и Грант Каграманян.