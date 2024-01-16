В посольстве России в Вашингтоне состоялась американская премьера фильма "Вызов"

Зрители встретили картину овациями

ВАШИНГТОН, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Посольство России в США организовало американскую премьеру космической драмы Клима Шипенко "Вызов", часть съемок которой проходила на борту Международной космической станции (МКС).

Премьера состоялась в понедельник в киноклубе российской дипмиссии, вместе с гостями картину посмотрел посол РФ в США Анатолий Антонов. Показ был организован дипломатами при содействии руководства Первого канала и его генерального директора Константина Эрнста.

Как убедился корреспондент ТАСС, на премьеру фильма, несмотря на снегопад в американской столице, приехали десятки соотечественников, иностранные граждане, члены аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, представители экспертного сообщества. Для гостей в фойе киноклуба сотрудниками посольства был организован прием. Лента была показана с субтитрами на английском языке. Зрители встречали фильм овациями.

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, Главкосмоса, госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова" торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.