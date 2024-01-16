В Музее Победы представили экспозицию в честь 90-летия Василия Ланового

Директор музея Александр Школьник сообщил, что выставочный проект не состоялся бы без помощи жены актера, народной артистки РСФСР Ирины Купченко

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выставка, посвященная народному артисту СССР Василию Лановому, открылась в зале Исторической правды Музея Победы, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Музее Победы мы открываем уникальную выставку, посвященную юбилею народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Василий Семенович был не только великим артистом, но и настоящим патриотом нашей страны, человеком, который искренне и глубоко любил свою Родину. На протяжении многих лет Василий Семенович был большим другом Музея Победы", - сказал директор музея Александр Школьник.

Он подчеркнул, что выставочный проект не состоялся бы без помощи жены актера, народной артистки РСФСР Ирины Купченко. Она передала музею коллекцию оружия, принадлежавшую мужу, в частности пистолет Макарова, которым был награжден Лановой. Купченко предоставила музею и семейные реликвии, в том числе фотографии, пьесу "Посвящение Еве" с личными пометками актера, его портрет, очки. На выставке представлено более 20 экспонатов, она будет открыта до 31 января.

Директор музея поблагодарил актрису и выразил надежду, что это не последняя выставка, посвященная артисту.

"Ребенком испытав ужасы войны, он всю жизнь посвятил тому, чтобы мы помнили о героях, которые погибли за то, чтобы мы сегодня с вами жили и были счастливы. Он считал, что эта память должна остаться в детях. Он действительно посвятил свою жизнь Родине", - поделилась Купченко.

Из биографии Василия Ланового

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве в семье Семена Петровича и Агафьи Ивановны Лановых. Его родители переехали в столицу в 1931 году из Одесской области Украинской ССР (ныне Украины) из-за голода, вызванного неурожаем. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой находился у дедушки и бабушки на территории Украинской ССР, которая была оккупирована немецкими войсками. В 1944 году вернулся в Москву.

После школы артист начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, но после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова). С 1957 по 2021 год Лановой являлся актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина и многие другие. Среди его наиболее известных киноработ: Павел Корчагин в одноименном фильме по роману Николая Островского "Как закалялась сталь", Артур Грэй в мелодраме "Алые паруса" по произведению Александра Грина, Анатоль Курагин в киноэпопее "Война и мир" по роману Льва Толстого, Иван Варавва в военной драме "Офицеры" и другие.