Новым ведущим "Модного приговора" стал Александр Рогов

В голосовании он значительно опередил конкурентов, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новым ведущим телешоу "Модный приговор" стал стилист Александр Рогов. В голосовании он значительно опередил конкурентов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее Первый канал объявил зрительское голосование на роль ведущего "Модного приговора". По словам Эрнста, результаты голосования уже опубликованы на сайте телеканала. "Могу сказать, что Рогов значительно опережал [конкурентов]", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, Рогов будет исполнять в шоу роль "судьи".

"Со дня появления "Модного приговора" я был ярым его поклонником и всегда считал это шоу лучшим среди тех, которые воспитывают у зрительниц вкус и помогают женщинам поверить в себя. <...> Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", - привели в пресс-службе слова Рогова.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что "Модный приговор" в формате телевизионного кастинга вернется в эфир 2 января. Кресло "обвинителя" в программе заняла Эвелина Хромченко. Среди кандидатов на роль "судьи" были также актер Игорь Верник, теле- и радиоведущий Александр Белоногов (известный как Александр Анатольевич), стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов. Все они получили по результатам голосования на роль ведущего "Модного приговора" 18%, 16%, 11% и 10% голосов соответственно.

На роль "защитника" претендуют телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка. В ближайшее время все они появятся в студии "Модного приговора".

О программе

Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года. Первый канал тогда сообщил, что планирует уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.