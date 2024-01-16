Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что это почти на 20% больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Посещаемость Музеев Московского Кремля за 2023 год выросла почти на 20%, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Свыше 1 млн человек посетили Музеи Московского Кремля в 2023 году. Это почти на 20% больше, чем в 2022-м. Обсудили итоги и предстоящие проекты с гендиректором музея Еленой Гагариной", - написала министр в своем телеграм-канале.

Она отметила, в 2024 году в музее запланировано 10 крупных выставок. Среди них - экспозиция "Русский феникс. Суздальская земля", проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" в Национальном музее Китая в Пекине. "Выставка "Мир Фаберже" начнет работу в Музее истории Дальнего Востока. Центральными экспонатами станут императорские пасхальные подарки, выполненные знаменитым ювелиром", - добавила Любимова.

По ее словам, Музеи Московского Кремля продолжают сотрудничество с коллегами в новых регионах. В частности, в 2024 году запланирована серия лекций для сотрудников музеев ДНР об истории России.