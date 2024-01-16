Shaman стал голосом выставки "Россия"

Певец будет рассказывать посетителям выставки о самых интересных событиях РФ через радиоточки ВДНХ, сообщили в пресс-службе форума

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Певец Shaman стал голосом Международной выставки-форума "Россия". Он рассказывает об интересных событиях, происходящих в России, через радиоточки ВДНХ, сообщили в пресс-службе форума.

Отмечается, что в выставке "Россия" постоянно принимают участие известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели, при этом одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал певец Shaman. "Кроме того, песни Shaman "Мы", "Моя Россия", "Встанем" и "Я русский" регулярно звучат на стендах регионов, а сам он лично выступил на открытии Дней Липецкой и своей родной Тульской области на выставке", - отмечается в сообщении.

С 15 января композиции и голос артиста звучат на выставке ежедневно. "Он будет рассказывать посетителям выставки о самых интересных событиях России через радиоточки ВДНХ", - добавили в пресс-службе.