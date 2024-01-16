Псковский заповедник открыл в Белоруссии выставку портретов Пушкина и Гоголя

В экспозицию также вошли фотозарисовки природных ландшафтов

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника Александра Пушкина "Михайловское" в Псковской области, который является памятником русской культуры национального и мирового значения, создали и представили в двух городах Белоруссии две выставки, посвященные творчеству поэта. В экспозициях показаны портреты писателей, а также фотозарисовки природных ландшафтов пушкинских мест, сообщила пресс-служба заповедника.

"Две выставки из своего собрания открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" в библиотеках Республики Беларусь. Это стало своего рода подарком читающим жителям дружественной страны-соседки к наступившему году, который в библиотеках союзного государства объявлен Годом Пушкина, и одновременно первыми проектами этого тематического года здесь", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина музейщики из Пушкиногорья развернули экспозицию "Пушкин и Гоголь в графике Н. П. Предеина". "Открывая ее, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич представил жителям и гостям города автора удивительных работ, рассказал о философии его творчества. Николай Предеин прочел участникам вернисажа несколько своих стихотворений, рассказал, как рождались первые его портреты российских поэтов и писателей", - говорится в сообщении.

Вторая выставка из Пушкинского заповедника "Волшебные места" представляет собой фотопроект, авторами которого являются директор учреждения Георгий Василевич и сотрудник музейной службы информации Николай Алексеев. Она открыта в детской библиотеке имени Пушкина в Могилеве.

О Пушкиногорье

В поселке Пушкинские Горы расположен музей-заповедник "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Там ежегодно проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.